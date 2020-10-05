يعاني عدة أمراض.. “صحة الطائف” تنجح في إجراء أول عملية غسيل كلوي منزلي لمواطن ستيني

بلادي – الرياض :بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف في تطبيق خدمة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، غير القادرين على مراجعة المنشآت الصحية.

ونجحت “صحة الطائف” أمس (الأحد) في إجراء أول عملية غسيل دموي “منزلي” لمواطن ستيني يعاني أمراض السكري وارتفاعا في ضغط الدم، وجلطة بالمخ، وشللا نصفيا، إضافة لمعاناته من فشل كلوي نهائي ويعالج بجلسات الغسيل الدموي منذ 4 أشهر.

وأوضحت أنه تم تقديم هذه الخدمة للمواطن بمنزله نظراً لكونه غير قادر على الحركة؛ مما يتطلب نقله بواسطة سيارة الإسعاف لعمل جلسات الغسيل 3 مرات أسبوعياً.

وأبانت أن فريقا من وحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف سيواصل تقديم جلسات الغسيل الدموي المنزلي للمريض، مع الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات والاشتراطات الصحية.