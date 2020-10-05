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عمر شويل - جدة طرق الاشتراك في باقات stc التعليمية وأسعار باقات بيتي وجوي تي في، عملت وزارة التعليم بالمملكة على توفير جميع السبل والطرق التي تعمل على نجاح العملية التعليمية، وذلك بعد اتخاذ قرار الدراسة عن بعد، حيث وفرت العديد من المنصات والقنوات التعليمية على اليوتيوب التي تعمل على تسهيل عملية التعليم، و الإسراع من تواصل الطلاب مع المعلمين، وتعاونت شركات الاتصالات والتقنية هي الأخرى مع وزارة التعليم لتوفير باقات تعليمية لتسهيل عملية مشاهدة الدروس التعليمية.

طرق الاشتراك في باقات stc التعليمية

حفاظاً على مسؤولية الطلاب ورغبة في المشاركة في الدور الكبير الذي تبذله الوزارة في عملية التعليم عن بعد، قامت شركة stc بتوفير العديد من العروض الخاصة بعملية التعليم عن بعد مثل: باقات بيتي فايبر، وشريحة سوا 25، وسوا 30، والتي يمكن الاشتراك فيها باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الشركة.

كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرقم الموحد للهاتف.

الضغط على قائمة الباقة التعليمية.

تعبئة البيانات الخاصة بالاشتراك في الباقة التي تريدها.

أسعار باقات بيتي وجوي تي في