نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العالمي للمعلم .. وزير التعليم يوجه الشكر للمعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مهنة المعلم مهنة من أكثر المهن أهمية وشرفا؛ لذلك فإن له يوما عالمي تحت مسمى اليوم العالمي للمعلم ؛ فالمعلمون هم مربو الأجيال الذين نضع أبنائنا وبناتنا بين أيديهم منذ الصغر؛ ليزرعوا فيهم وفيهن الأخلاق والمُثل العليا والقيم السامية جانبا إلى جنب مع القراءة والكتابة والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء، وغيرها من العلوم التي تكون سببا في تقدم الأمم.

ولقد أعلنت منظمة اليونيسكو أن اليوم العالمي للمعلم للعام الجاري 2020 سوف يكون تحت شعار:

المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، ووضع تصور جديد للمستقبل.

وسيتم الاحتفال بهذا اليوم الهام عن طريق شبكة الإنترنت – كما صرحت منظمة اليونيسكو – لمدة أسبوع؛ بحيث سيُعقد حفل الافتتاح إلكترونيا اليوم الخامس من أكتوبر، وحفل الختام إلكترونيا أيضا في يوم الثاني عشر من أكتوبر، وسيتضمن هذا الأسبوع العديد من الفاعليات الهامة على كافة المستويات بداية من المستويات الدولية إلى المستويات الوطنية.

اليوم العالمي للمعلم .. التاريخ والهدف

يعود تاريخ اليوم العالمي للمعلم إلى الخامس من أكتوبر لعام 1994 ميلادية؛ لذلك يتم الاحتفال به في ذات اليوم من كل عام، ويوافق هذا اليوم الذكرى الخاصة بتوقيع الاتفاقية الهامة التي تختص بأوضاع المعلمين والمعلمات بين منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسكو، وذلك التوقيع كان فد تم في العام 1966، ولكن قرار الاحتفال لم يتم إلى في عام 1994.

وتتضمن هذه الاتفاقية التالي:

المسؤوليات الواقعة على عاتق المعلمين والمعلمات

الحقوق المستحقة للمعلمين والمعلمات

المعايير الخاصة بإعداد المعلمين والمعلمات

المعايير الخاصة بالتدريب المستمر للمعلمين والمعلمات

المعايير الخاصة بحشد المعلمين والمعلمات

المعايير الخاصة بتوظيف المعلمين والمعلمات

الظروف المثلى لعقد عمليتي التعلم والتعليم

وزير التعليم يقدم التهنئة للمعلم السعودي

قام وزير التعليم السعودي الدكتور / حمد بن محمد آل الشيخ بنشر فيديو عبر حسابه على موقع تويتر مهنئا المعلمين والمعلمات السعوديين في يومهم العالمي، ونقتبس فيما يلي بعضا مما قاله: