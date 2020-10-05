وزير التعليم يوجه كلمة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

بلادي – الرياض :وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين) كلمة للمعلمين والمعلمات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، عبر خلالها عن اعتزازه بما يبذلونه من جهود كبيرة مع الطلاب خلال عملية “التعليم عن بعد”.
وقال آل الشيخ إننا نحتفي معكم في اليوم العالمي للمعلم تقديرا لمكانتكم ودوركم في المجتمع، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، ودعماً لجهودكم المخلصة في إعداد أجيال المستقبل.
وأضاف: هدفنا أن يكون التعليم مهنة لتطوير الأدوات وبناء عقول الأبناء والبنات بوسطية واعتدال وانتماء للوطن، وولاء لقيادته، ليسهم الجميع في تحقيق الرؤية الطموحة التي أرادت للمعلم أن يكون أداة التمكين الأولى لبناء الإنسان في هذا الوطن.
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