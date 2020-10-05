بلادي – الرياض :احتفت السفارة الأمريكية بالرياض، اليوم (الإثنين)، برئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء، دعونا نتذكر الأمير سلطان بن سلمان، أول عربي مسلم يطير للفضاء كأخصائي حمولة، على متن المكوك الأمريكي ديسكفري في 17 يونيو 1985”.
يذكر أنه في الفترة من 17 إلى 24 يونيو 1985، سافر كمتخصص في الحمولة على متن مكوك Discovery ضمن مهمة STS-51-G باعتباره أحد أفراد الطاقم الدولي المكون من سبعة رواد فضاء، والذي ضم أيضًا رواد فضاء أمريكيين وفرنسيين، ويعتبر بذلك أول عربي ومسلم يسافر إلى الفضاء الخارجي، وحقق أيضًا رقمًا قياسيًا لكونه أصغر شخص يسافر على متن مكوك فضاء بعمر 28 سنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية بالرياض تحتفي بالأمير سلطان بن سلمان في الأسبوع العالمي للفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.