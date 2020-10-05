أخبار عاجلة
نادين الراسي: أنجلينا جولي مش أحسن مني وبدي أطفال (فيديو) -
بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق -
الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وأعداد المصابين والمتوفين بالفيروس -
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -
الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين -
النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء -
الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا -
من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب -

“الراجحي” يصدر قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص

أخبار السعودية biladi تبليغ
“الراجحي” يصدر قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص
“الراجحي” يصدر قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص

بلادي – الرياض :قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الإثنين) إنه أصدر قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

وأضاف الراجحي أن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الراجحي” يصدر قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 