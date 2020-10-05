“الراجحي” يصدر قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص

بلادي – الرياض :قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الإثنين) إنه أصدر قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص. وأضاف الراجحي أن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.

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