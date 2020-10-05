التأمينات: إيقاف دعم العاملين في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراكاتهم

بلادي – الرياض : شددت المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية على ضرورة قيام المنشآت الخاصة التي لا زالت ‏تعاني آثار تداعيات جائحة كورونا المستحقة لدعم “ساند” ‏للفترة المقبلة، خفض نسبة المدعومين إلى 50% اعتبارًا من ‏الأول من أكتوبر وحتى منتصفه، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات.‏

وحذرت من أنه في حال عدم الالتزام سيتم إلغاء طلب التعويض ‏لكل العاملين في المنشأة، على أن يتحمل صاحب العمل دفع ‏الأجور كاملة بما في ذلك اشتراكاتهم التأمينية.‏

وأشارت “التأمينات” إلى أن المنشآت المستحقة للدعم، تشمل، ‏وكالات السفر، ومشغلو الجولات السياحية، وخدمات الحجز، ‏والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية، وأنشطة ‏الإقامة، والتسلية والترفيه، والانشطة الإبداعية والفنون.‏

وفيما يخص العاملين في منشآت أخرى والتي توقف عنها ‏الدعم، أوضحت “التأمينات” أنه سيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدي نفس ‏صاحب العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم تسجيلهم بأثر رجعي اعتبارا من 1 أكتوبر، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجورهم واشتراكاتهم بشكل كامل.‏