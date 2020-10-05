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يعلن حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعه 35 شهر أكتوبر وشروط الاستحقاق

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يعلن حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعه 35 شهر أكتوبر وشروط الاستحقاق
يعلن حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعه 35 شهر أكتوبر وشروط الاستحقاق

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعلن حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعه 35 شهر أكتوبر وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعلن حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعه 35 شهر أكتوبر التي تشغل العديد من المستفيدين من الفئات الأساسية المتضررة من السعوديين باختلاف فئاتهم ، وذلك لتعويض الأسر ذات الدخل المحدود لتحمل الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة التي تسبب عب ذاد على الآسر المحتاجة أو ذات الدخل المنخفض، وقد اعلن حساب المواطن نتائج ألأهلية الصادرة للدفعه 35 استحقاق شهر أكتوبر وعلى المستفيدين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن لمعرفة استحقاقه أم لا، ويعمل حساب المواطن على تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة ، كما انه يعد من اهم البرامج التي أطلقتها الحكومة لرفع مستوى المعيشة وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم.

شروط الأهلية لمستحقي الدعم

يجب أن تتوافر بعض الشروط للمتقدم لاستحقاق دفعات الدعم حتى يتم اختياره والشروط كالاتي:

  1. أن يكون المتقدم ستودى الجنسية.
  2. ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
  3. أن يقيم المتقدم باستمرار داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 3شهور خلال السنه الماضية.
  4. عدم وجود المستفيد في أي دار إيتام حكومة أو سجن.
  5. يجب أن تتطابق البيانات المعلن عنها مع  بيانات الجهات ذات العلاقة.
  6. تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

كما أن أضاف البرنامج في رده على استفسار مستفيد أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديه يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.

الجدير بالذكر انه قد أودع برنامج حساب المواطن في وقت سابق 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة  34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة بياناتهم حيث بلغ عدد المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد ، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال.

والجدير بالذكران البرنامج في مارس 2019 اطلق تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم واستحقاقهم  وتعديلها ومعرفة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض وعرض تفاصيل دفعات الدعم.

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