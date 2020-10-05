نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إلغاء بلاغ الهروب والاستعلام عن البلاغ في السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إلغاء بلاغ الهروب ، مع انتشار حالات مختلفة للهروب، داخل المملكة العربية السعودية، خاصة من العمالة المنزلية، فلجأت الحكومة السعودية، إلى تقديم خدمة إلكترونية لمواطنيها، لتقديم إبلاغ الهروب للعمالة، والتي من شأنها تقديم يد العون إلى صاحب الخدمة، أو رب العمل من مواطني المملكة، للحفاظ على حقوقهم ضد عمليات الاحتيال والنصب.

طريقة إلغاء بلاغ الهروب

مع تكرار حالات الهروب للعمالة المنزلية في المملكة، يلجأ الكثير من أرباب العمل في السعودية، إلى اتباع خطوات تقديم بلاغ هروب إلكترونيًا، عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهي خدمة مميزة، تحافظ على حماية حقوق أصحاب العمل، ضد العمالة الوافدة إلى المملكة، بطريقة رسمية، بالإضافة إلى إمكانية قيام رب العمل، باتباع خطوات إلغاء بلاغ الهروب، وذلك بشكل نهائي.

شروط عمل بلاغ هروب

يمكن لصاحب العمل، الذي تعرض إلى هروب أحد العمالة المنزلية، أو السرقة أو النصب من أحد الوافدين، وذلك في حالة؛ تغيب العامل عن العمل أكثر من 15 يومًا، أو في حالة رفضه تجديد إقامته عن عمد، بأن يقوم بتقديم بلاغ هروب ضد العامل، بطريقة إلكترونية كاملة، عبر الموقع الرسمي أبشر لتقديم البلاغ، ولكن يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية:

يجب أن تكون إقامة العامل سارية، عند تقديم بلاغ الهروب، بالإضافة إلى تواجد الكفيل بطريقة قانونية، ويمكن الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد بخطوات بسيطة عبر منصة أبشر أيضًا.

بخطوات بسيطة عبر منصة أبشر أيضًا. كما يجب ألا يكون العامل، قد سبق وتقدم ببلاغ ضد المؤسسة الكفيلة من قبل.

طريقة تقديم بلاغ هروب

اذهب إلى موقع أبشر الإلكتروني الرسمي. اختر خدمات الأفراد من الصفحة الرئيسة. قم بتسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور الخاصة بك. اختر الخدمات الإلكترونية، ثم اختر قسم الجوازات. اختر الإبلاغ عن تغيب عمالة منزلية. قم بملء البيانات المطلوبة عن العامل المتغيب، وبياناتك كرب عمل. قم بتأكيد الإبلاغ عن العامل في الصفحة التي سوف تظهر أمامك.

خطوات إلغاء بلاغ الهروب

قد يأتي العامل مرة أخرى، إلى رب عمله، ويحدث تفاهم بين الطرفين، أو يتذكر صاحب العمل، طلب العامل للحصول على إجازة طويلة إلى حد ما، ويرغب رب العمل في إلغاء الإبلاغ عن تغيبه، فلن يتطلب منه الأمر سوى القيام بالخطوات التالية:

يجب أن تقوم بعمل إلغاء الهروب، قبل مرور 15 يومًا من تقديم البلاغ. قم بالذهاب إلى بوابة أبشر الإلكترونية. اختر الاستعلامات الإلكترونية. اختر الطلب الذي تقدمت به من قبل. اختر تعديل الطلب، إلى إلغاء بلاغ الهروب بشكل نهائي. لن يكلفك إلغاء الطلب أية رسوم.

الاستعلام عن بلاغ الهروب

اذهب إلى بوابة أبشر الإلكترونية. اختر الاستعلامات الإلكترونية عقب تسجيل الدخول. اختر أيقونة الاستعلام عن عامل وافد. املأ كل البيانات المطلوبة أمامك مثل؛ اسم العامل، ورقم الإقامة الخاص بالمتغيب، ورقم الجواز الخاص به. اضغط على كلمة بحث، وسوف تجد كافة البيانات بشأن الطلب الذي تقدمت به من قبل، ومسار طلب الإبلاغ عن الهروب.

جدير بالذكر؛ أن تلك الخدمة أو هذا التصريح، ليس هو الوحيد الذي أتاحته المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ولكنه الثاني على التوالي، حيث أتاحت المملكة إصدار عددًا من تصاريح السفر للفئات المستثناة، وذلك عبر منصة أبشر الرسمية.