نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن عن وحدات سكنية بأسعار مخفضة من 250 ألف إلى 750 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن استمرارها في تقديم العديد من المشاريع السكنية والتي قامت بدورها بطريح العديد من الوحدات السكنية وذلك من خلال منصة سكني، كما تواصل الوزارة الجهود المبذولة وذلك من أجل رفع جودة الخدمات للوحدات السكنية وقد أعلنت الوزارة عن توافر 132 ألف وحدة سكنية ذات مزايا وجودة ممتازة تتناسب مع احتياجات وقدرات المواطن السعودي ،وقد تم الإعلان من خلال منصة سكني أن أسعار تلك الوحدات تبدأ من 250 ألف ريال و 750 ألف ريال سعودي وذلك من أجل توفير وحدة سكنية متناسبة مع متطلبات الأسر السعودية وبأسعار مخفضة تتناسب مع القدرة المالية للمواطن السعودي.

وزارة الإسكان ومبادرة دعم المدنيين بالمملكة

أعلنت وزارة الإسكان عن تقديم مجموعة من المبادرات والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمواطن السعودي للحصول على وحدة سكنية مدعومة ومن ضمن تلك المبادرات المقدمة مبادرة دعم المدنيين السعوديين حيث يتم صرف قرض بقيمة 10% من مجموع قيمة الوحدة السكنية ودعم آخر بقرض تبلغ قيمته 500 ألف ريال سعودي من الصندوق العقاري المدعوم وكانت الوزارة قد أعلنت عن شروط وآلية الحصول على دعم الصندوق العقاري وجاءت كالتالي:

علي الراغب في الحصول على الدعم أن يكون مسجل في قوائم الصندوق العقاري.

يجب أن لا يقل العمر عن 40 عاماً.

إذا كان العمر يتراوح من 40 إلى 44 يكون الحد الأقصى للدعم 75 ألف ريال سعودي.

إذا كان العمر يتراوح من 45 إلى 49 يكون الحد الأقصى للدعم 85 ألف ريال سعودي.

إذا كان العمر من 50 عام فأكثر يكون الحد الأقصى للدعم 95 ألف ريال سعودي.

كما تقدم الوزارة مجموعة أخري من المبادرات منها الدعم السكني لمنسوبي التعليم على الوحدات السكنية بالإضافة إلى تمويل عقاري مدعوم ومبادرة دعم المطلقات والأرامل والتي تصل إلى نسبة 100%.

خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية