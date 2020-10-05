نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الأشخاص المقيمة في المملكة العربية السعودية ومن يمتلك سيارة سواء كانت سيارة ملاكي أو ميكروباص، من أجل معرفة ما تعرض له من مخلفات المرور التي تقع عليهم أو سدادهم للإدارة المرورية، حيث تعد المخلفات التي تأتي عكس الاتجاهات أو المخالفة لإشارات المرور التي تؤدي كثيراً بحياة الأشخاص، ومن خلال نظام ساهر الإلكتروني والتي تتيح لصاحب السيارة الاطلاع على المخلفات المالية، كما أنه توفر له الدفع أيضاً من خلال اختيار الوسيلة السهلة له، ونحن سوف نعرض لكم أهم الخطوات الصحيحة، لكي نتعرف على جميع المخلفات الخاصة بالسيارة.

الاستعلام عن مخالفات ساهر

يقوم صاحب السيارة بالدخول على الموقع الرسمي بمنصة ساهر

وعليك باختيار أيقونة المخلفات المرورية.

القيام بتسجيل البيانات المطلوبة التي تتعلق بالسيارة ومالكها.

النقر على زر عرض والانتظار.

وبعد أن تظهر المخالفات يجب اختيار وسيلة الدفع حيث بإمكانك الدفع من خلال الفيزا كارد أو قم بالاتصال على رقم 989 وعلى أن تتبع الخطوات المطروحة عليك.

كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك الكثير من البرامج الإلكترونية التي تسهل على المواطنين القيام بجميع المهام عبر شبكة الانترنت، وهم في منازلهم دون أن يحتاج للذهاب للجهات الحكومية، مع العلم أن منصة ساهر الإلكترونية تعمل مدار اليوم وليس لديها أي اجازات أو عطلات ويسهل فتح الموقع في أي وقت