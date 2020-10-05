نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سكني 1442 sakani الخدمات الالكترونية وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سكني 1442 والخدمات المقدم لهذا العام من خلال تطبيق سكني أو الدخول على موقع سكني وزارة الإسكان السعودية، هي منصة إلكترونية تتيح لمستخدميها التمتع بالعديد من الخدمات السكنية وإجراء الحجز على الأراضي وإبرام العقود من خلال المنصة بشكل إلكتروني وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين وتقديم خدمة مميزة لهم من خلال هذه المنصة، سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول كيفية التسجيل والاستفادة من خدمات موقع سكني السعودية.

خدمات منصة سكني

تتيح منصة سكني العديد من الخدمات المنوعة المتعلقة بالإسكان، وذلك من خلال خطوات التسجيل في منصة سكني والدخول على الخدمات، وتتمثل هذه الخدمات في التالي:

إجراء الحجز للأراضي المعروضة للبيع.

إصدار العقود الخاصة بالبيع والشراء.

حجز الوحدات السكنية.

الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة المناسبة للتمويل.

إصدار شهادة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول.

الاستفادة من خدمات المستشار العقاري أو التصاميم الهندسية.

خطوات التسجيل في منصة سكني

لكل من يرغب في التسجيل عبر موقع سكني وزارة الإسكان عن طريق اتباع خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على رابط موقع سكني السابق لدخول الموقع الالكتروني، ثم انشاء عضوية، أو التسجيل لدخول العضوية عن طريق تسجيل الدخول، ووضع البيانات المطلوبة بصفحة التسجيل.

استكمال خطوات تسجيل الدخول

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

يكتب تاريخ الميلاد وكافة التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

يجب الاطلاع على كل الشروط الخاصة بالتسجيل والضغط على كلمة موافق.

يتم اختيار كلمة تسجيل الدخول.

سوف تصل إليك رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

وتصل إليك رسالة تؤكد بنجاح التسجيل على الموقع.

المميزات الموجودة في بوابة سكني

من يقوم بالتسجيل في منصة سكني فإنه يستطيع الحصول على المميزات التالية: