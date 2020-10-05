انتخاب مرشح المملكة نائباً لرئيس اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

بلادي – الرياض :انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، مرشح المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. وتوافقت آراء 193 دولة على انتخاب الدكتور خالد منزلاوي للمنصب. ويعكس هذا الاختيار ثقة الدول في الدور القيادي للمملكة وفي خبرات مرشحها ومؤهلاته.

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