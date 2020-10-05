اقتران القمر بالمريخ والزهرة وظهور البدر مرتين.. أبرز الأحداث الفلكية في أكتوبر

بلادي – الرياض :أوضح قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، أهم الأحداث الفلكية التي يشهدها شهر أكتوبر الجاري.
وأفاد بأن هذا الشهر سيشهد اقتران القمر وكوكب المريخ في مساء يوم 29 أكتوبر، كما سيحدث اقتران بين القمر والزهرة في صباح 14 أكتوبر.
وتابع بأن مساء يوم 22 أكتوبر سيشهد أيضاً اقتراناً بين القمر وكوكب المشتري.
وأضاف أن شهب الجباريات ستنشط هذه الفترة حتى 7 نوفمبر، وتصل إلى ذروتها يومي 20 و21 من الشهر الجاري، ويصل متوسط عددها إلى نحو 20 شهاباً في الساعة.
ويمكن رصد هذه الشهب من بعد منتصف الليل وحتى الفجر، مشيراً إلى أن مشاهدة الشهب تتطلب صفاء الجو من الغيوم وخلو المكان من الأضواء.
وفي هذا الشهر كذلك، سيظهر القمر في طور البدر مرتين في السماء، مرة في 2 أكتوبر والأخرى في يوم 31 من الشهر، لافتاً إلى أن هذا الحدث يتكرر مرة واحدة كل 2.5 إلى 3 سنوات.
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