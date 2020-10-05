تصل عقوبته للسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.. تفاصيل نظام منع ممارسة رصد الطقس بلا ترخيص

بلادي – الرياض :كشف نائب الرئيس لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أيمن غلام، تفاصيل نظام معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص الذي وافق عليه مجلس الشورى.

وأوضح، خلال حديثه في قناة الإخبارية، أن النظام يهدف لمنع التجاوزات من غير المختصين في الأرصاد الجوية، والذين يطلقون توقعات تتسبب في حالة ارتباك للمواطن والمسؤول على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن لجنة قانونية من الهيئة قامت بصياغة النظام بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن ثم رفعه للجهات المختصة.

وأكد أنه تمت إجازته من قبل مجلس الشورى، كما أوضح أن النظام سيكون نافذًا بعد صدور موافقة بشأنه من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الأرصاد الجوية تدخل في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.

وأبان غلام أن النظام يهدف لمنع التوقعات غير الدقيقة بصفة عامة، والتي تتعلق ببعض المناسبات الدينية مثل الحج والعمرة على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن التوقعات غير الدقيقة للطقس والأرصاد يتم استغلالها من قبل أعداء المملكة على نحو سياسي.

وينص النظام على عقوبات تشمل السجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال لممارسي رصد الطقس بلا ترخيص.