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ارتفاع نسبة العقود الموثقة في “إيجار” 40٪ خلال سبتمبر

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ارتفاع نسبة العقود الموثقة في “إيجار” 40٪ خلال سبتمبر
ارتفاع نسبة العقود الموثقة في “إيجار” 40٪ خلال سبتمبر

بلادي – الرياض :شهد المعدل اليومي لتوثيق عقود الإيجار خلال سبتمبر الماضي قفزات نوعية مقارنة بمعدل التوثيق في أغسطس.

وارتفعت نسبة العقود المسجلة في برنامج “إيجار” بنسبة 40٪ خلال سبتمبر مقارنة مع أغسطس، وقارب إجمالي العقود الموثقة خلال الشهر 20 ألف عقد.

وأرجع البرنامج هذه القفزات إلى استجابة المتعاملين في القطاع التجاري لقرار الإلزام بتوثيق العقود، وربط إصدار الرخص البلدية وتجديدها بالتوثيق.

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