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حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

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حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقّعت “الأرصاد” تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها.

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