نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن طلب زيارة وكيفية تقديمه إلى وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستقبل المملكة العربية السعودية الكثير من الأشخاص للقيام بالعمل في العديد من المجالات، لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل الخاص بهم، ومنهم الكثيرين الذين يسعون وراء تقديم طلب زيارة عائلية إلى وزارة الخارجية، من أجل استقبال الزوجة أو أحد الأقارب، لذلك سوف نعرض اليوم من خلال هذه المقالة أفضل الخدمات المقدمة من قبل وزارة الخارجية السعودية بشكل إلكتروني، لتسهيل خطوات تقديم طلب الزيارة بدلاً من الانتقال بين مكاتب العمل في وزارة الخارجية لإنهاء إجراءات تقديم طلب الزيارة، وهذا من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة وتقديمه للخارجية:

تم تسهيل إجراءات طلب زيارة مقدم إلى وزارة الخارجية والاستعلام عنه من خلال:

التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

والدخول على الرابط الخاص بالوزارة.

وبعد الدخول على الموقع سوف تظهر العديد من الخدمات لطلب الزيارة، قم بالضغط على الخدمة الذي تود القيام بها.

وبعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة من حيث الإسم ورمز التحقق المرئي ورقم السجل المدني ورقم الإقامة.

وبعد الإنتهاء من تسجيل جميع البيانات قم بالرجوع إلى خانة الموافقة والضغط عليها، وبالتالي سوف تحصل على كل ما يتعلق بطلب الزيارة سواء كان بالموافقة أو بالرفض مع وضع السبب.

شروط طلب زيارة من وزارة الخارجية:

تم نص بعض الشروط من أجل تقديم طلب زيارة من وزارة الخارجية والتشديد في تطبيق هذه الشروط من أجل الموافقة على تقديم طلب الزيارة، وهذه الشروط هي: