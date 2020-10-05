نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الطلب يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي خدمة تقوم بتقديمها المملكة العربية السعودية للمواطنين الذين يستحقون المساعدة والدعم بالمملكة من مختلف الأسر الفقيرة وذلك بعد انتشار وباء كورونا وتأثر الكثير من تلك الأسر ماديا، حيث يشغل موعد صرف المساعدة المقطوعة الكثير من المواطنين.
كما أن الأسر التي تستحق الدعم تترقب وتنتظر ميعاد صرف المساعدة المقطوعة وذلك بعد تأخر ميعاد صرف المساعدة لفترة، كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط لصرف المساعدة المقطوعة بحيث لا يتعدى مبلغ المساعدة المقطوعة عن 30 ألف ريال سعودي للحالة، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.
طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة الدفعة 35
يمكن للمواطنين السعوديين التقديم الإلكتروني وبكل سهولة لمقطوعة الضمان الاجتماعي ( المساعدة المقطوعة )
- الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- سوف يرسل الموقع رمز التحقق للمستفيد ويجب علي المستفيد كتابته والتأكد من أنه صحيح.
- ثم الضغط علي عرض التفاصيل الخاصة بمقطوعة الضمان.
تعرف علي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين
- يجب أن يحمل المستفيد الجنسية السعودية ونشاء فيها، ولا يستفيد الشخص الغير سعودي بصرف المساعدة.
- يجب ألا يقل عمر المستفيد من المساعدة المقطوعة عن 35 عام.
- يجب ألا يمتلك المستفيد من المساعدة المقطوعة سجل تجاري لأي نشاط.
- تصرف المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت.
- تصرف المساعدة المقطوعة للأسر التي بلا عائل أو بلا مصدر دخل.
- تصرف المساعدة المقطوعة للأسر التي لها عائل ولكنه بالسجن، كما تصرف المساعدة المقطوعة للأرامل.
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