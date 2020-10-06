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الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية

أخبار السعودية احمد مليك تبليغ
الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية
الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المملكة العربية السعودية تزخر عددا كبيرا من الأشخاص العاملين و المقيمين داخل المملكة يتراوح عددهم بين مليون أو مليون ونصف المليون نسمة هؤلاء الأشخاص يريدون بصفة مستمرة ودائمة معرفة صلاحية رخصة الإقامة الخاصة بهم  وذويهم المقيمين معهم داخل المملكة مما ترتب علية أن قامت الحكومة السعودية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزاره الداخلية بتسهيل الاستعلام عن صلاحية الإقامة داخل البلاد عن طريق إنشاء منصة علي شبكات التواصل الاجتماعي لكي يسهل علي المواطنين معرفة وتدبير كل احتياجاتهم من المنزل مما يوفر الوقت والمجهود وسرعة ودقة العمل

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

  1. يقوم المواطن بالدخول للمنصة أو الموقع المحدد من خلالة الخدمة التي يوفرها له
  2. ثم يقوم باختيار الأفراد أو خدمات عامة من علي الموقع
  3. ثم الضغط علي صلاحية الإقامة
  4. إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن المراد معرفة صلاحية الإقامة لدية

رسوم تجديد الإقامة

قامت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بتخفيف كل الأعباء عن المواطنين و المغتربين داخل المملكة عن طريق تسهيل سبل الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن عن طريق ضغطة زر واحدة من مكانة و أبراز كل شئ أمام المواطن مما يسهل علي المواطن و يوفر له الوقت و المجهود كما أعلنت أن تكلفة تأشيرة الزيارة للبلاد تتراوح بين 100 أو 150 ريال سعودي فقط و أن تأشيرة المرور داخل المملكة العربية السعودية تبلغ حوالي 300 ريال سعودي

غرامات عدم تجديد الإقامة

تفرض الحكومة السعودية غرامات علي عدم تجديد الإقامة للمواطنين المقيمين داخل المملكة في الميعاد المحدد لها وفي حالات التأخير يتم فرض غرامات علي هؤلاء المتأخرين في تجديد الإقامة

كما هو موضح أمامكم في الجدول المرفق :

غرامات المرة الأولي للمواطن تكون الغرامة حوالي 500 ريال سعودي تقريبا
غرامات المرة الثانية للمواطن تكون الغرامة حوالي 1000ريال سعودي تقريبا
غرامات المرة الثالثة للمواطن يتم ترحيل المغترب من المملكة مباشرة

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