نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة نجد الكثير من مستفيدي المقطوعة يبحثون عن موعد الصرف وكذلك أسماء المستحقين من تلك المقطوعة، والجدير ذكره أن المساعدة عبارة عن منحة مالية تقدمها المملكة العربية السعودية لمحدودي الدخل أو الغير قادرين على العمل أو كبار السن وذلك بهدف تحسين المعيشة ومسيرة الوضع الاقتصادي داخل المملكة.

المستفيدين من تلك المقطوعة

تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأشخاص المستحقين الحصول على المساعدة والتي تتوافر فيهم جميع الشروط ثم تقوم بإيداع المبالغ المالية لجميع مستحقي المقطوعة، ومن المعرف أن تُصرف تلك المقطوعة بصورة شهرية أو كل نصف عام أو كل عام أي أن ليس هناك موعد محدد لصرف تلك المقطوعة، إلا أن الوزارة أعلنت عن صرف المقطوعة خلال الأيام القادمة ويتم صرف حوالي من عشرة إلى ثلاثون ألف ريال سعودي وتختلف المنحة من أسرة لأخرى.

شروط الاستحقاق من المقطوعة

تقتصر هذه المقطوعة للمواطنين السعوديين فقط

يكون عمر المُستحق من تلك المقطوعة لا يقل عن ثمانية عشر عام

أن يكون المتقدم للاستحقاق من المقطوعة من ساكني المملكة ومقيم دائم على أراضيها

أن يكون المتقدم ليس لديه أي من الممتلكات أو مصادر دخل متنوعة أو لديه سجل تجاري

أن يكون راتبه لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي

أن يكون مدة إقامة المُتقدم داخل المملكة اثنى عشر عاماً

توفير كافة الأوراق التي تثبت أن المُتقدم من ذوي محدودي الدخل.

كيفية الاستعلام عن المقطوعة

يمكن لكل المستفيدين من تلك المقطوعة الدخول على الموقع الراسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم القيام بتعبئة ما يُطلب منه من بيانات وتسجيل رقم الطلب ورمز التحقق البشري ثم الضغط على خانة الإستعلام أو عرض ليجد ما يطلبه.

الأفراد المستحقين من تلك المساعدة

كما ذكرنا سابقة أن الضمان الاجتماعي داخل المملكة قد حد الفئات المستحقة من مساعدة المقطوعة والأولوية بتلك المقطوعة وهم محدودي الدخل والأسر الفقيرة وكبار السن”المتقاعدين” و الأرامل والمطلقات والقاعدين عن العمل من الشباب السعودي والأسر التي عائلها داخل السجن.