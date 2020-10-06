نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في تمهير التدريبي و أهم مزايا البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج تمهير التدريبي من البرامج المخصصة والموجهة الى كلا من خريجي وخريجات الجامعات، سواء كانت جامعات محلية أو خارجية من مواطني المملكة، و ذلك بهدف تدريبهم على العمل في كلا من المؤسسات الحكومية ، إضافة الى الشركات المتميزة في سوق القطاع الخاص، حتى يمكنهم أن يكتسبوا الخبرات والمهارات التي تساعد في إعدادهم وتهيئتهم على المشاركة الجادة في سوق العمل، وذلك بشرط أن يكون الخريج الحاصل على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه لم يسبق له العمل في أي وظيفة خلال الستة أشهر الأخيرة، ليتم منح المتدرب في النهاية شهادة تدريبية معتمدة تزيد من فرص العمل أمامه فيما بعد.

ما هي الشروط و الضوابط اللازمة للالتحاق في برنامج تمهير التدريبي ؟

وضع البرنامج أمام المتقدم عدة ضوابط يجب توافرها فيه حتى يمكن الالتحاق به ، وهي :

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

التقديم متاح لكلا من الذكور و الإناث على حد سواء.

أن تؤكد كلا من سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم في أي وظيفة خلال السته أشهر الأخيرة.

أن يكون المتقدم ليس ملتحقًا بأي عمل حاليًا.

لم يسبق للمتقدم الاستفادة من البرنامج اطلاقا.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل أو أعلى.

يجب ملاحظة أن الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التغريدات “تويتر”، قد قامت بالتأكيد مرارا على أنه لا يمكن للطلاب في المستويات الأخيرة في دراستهم الالتحاق للتدريب في البرنامج، حيث أن من شروط البرنامج أن يكون المتدرب من الخريجين ، اضافة إلى أنه يمكن للخريج أن يتقدم للالتحاق بالتدريب في البرنامج بعد تخرجه مباشرة.

يجب ملاحظة أيضا أنه لا يوجد تأمين صحي يتم تقديمه للمتدرب في برنامج تمهير، حيث يكون التأمين الذي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على تقديمه الى المتدرب ، ليس تأمين صحي و إنما تأمين ضد أخطار العمل فقط.

ما هي الفترة التي يستغرقها برنامج تمهير ؟

مدة البرنامج ليست محددة أو ثابتة، فهي تعتمد على تقدير المنشأة التي يتم التدريب فيها و تتراوح فيما بين ثلاثة أشهر الى ستة أشهر فقط .

من ناحية أخرى نجد أن برنامج تمهير لا يقتصر على منطقة محددة بالمملكة، وإنما يعتمد بشكل أكبر على المنشآت التي متاح بها فرص التدريب، وهي إما تكون حكومية أو شبه حكومية أو منشآت متميزة من القطاع الخاص .

أما عن البيانات المطلوبة للتسجيل في برنامج تمهير، فهي كالتالي :

وثيقة التخرج الرسمية للمتقدم من الجامعة.

رقم حساب بنكي صالح (آيبان) خاص بالمتقدم في أحد البنوك التابعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة، علما بأنه لا يتم قبول أي حساب بنكي من خارج المملكة.

وإليكم طريقة التسجيل في برنامج تمهير التدريبي ، وهي:

يقوم المتقدم بالتوجه الى البوابة الوطنية للعمل (طاقات) .

يقوم المتقدم بالضغط على (جميع البرامج) من قائمة (برامجنا).

يقوم المتقدم باختيار (برنامج تمهير) ثم الضغط على كلمة (تقدم هنا).

يقوم المتقدم بإدخال المعلومات التالية ، وهي: رقم حساب بنكي للمتدرب، مع تحديد موقع السكن والعنوان بالتفصيل.

يقوم المتقدم بإدخال معلومات بيانات تعليمه .

يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة (إرفاق) ،ورفع الشهادة الجامعية ثم الضغط على كلمة ” تأكيد ” ثم إرسال.

يقوم المتقدم باختيار الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.

وفي النهاية يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تقديم.

يجب الإشارة إلى أنه سوف يتم إرسال إشعار للمتقدم ، عبر طريق كلا من البريد الإلكتروني ، إضافة الى بوابة طاقات ، علما بأنه بعد قبول العرض التدريبي المطروح وتأكيد المباشرة يكون المتقدم قد أصبح “متدرب تمهير” وسيتم البدء في احتساب المكافآت المالية بشكل تلقائي.

يجب الانتباه الى أن أي متقدم مؤهل لبرنامج “تمهير” ،يمكنه أن يقوم بالبحث على فرص تمهير وأن يسارع للتقديم عليها، ويمكن للمتقدم أن يقوم بمتابعة جميع طلبات التقديم الخاصة به، عبر صفحة “إدارة طلبات التوظيف والتدريب” و التي يمكن من خلالها أيضا إما قبول أو رفض المقابلة الشخصية أو العرض التدريبي المطروح بالكامل.