أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

فرق طبية تنجح في سحب أول عينة سائل “أمنيوسي” من امرأة حامل في الأحساء

أخبار السعودية جاسم العبود تبليغ
فرق طبية تنجح في سحب أول عينة سائل “أمنيوسي” من امرأة حامل في الأحساء
فرق طبية تنجح في سحب أول عينة سائل “أمنيوسي” من امرأة حامل في الأحساء

الأحساء – جاسم العبود

 

نجحت الفرق الطبية المتخصصة في وحدة علم الأجنة والحمل الخطر في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء في إجراء سحب عينة سائل أمنيوسي (السائل المحيط بالجنين) ، من أمرأة حامل.

ويهدف هذا الإجراء إلى إكتشاف العيوب الخلقية كحالة مرض صبغي مثل متلازمة داون أو غيرها من الأمراض الوراثية الأخرى لدى الجنين، في حال وجود تاريخ مرضي، وذلك لإعطاء الأم خطة متابعة لضمان حمل سليم حتى الولادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرق طبية تنجح في سحب أول عينة سائل “أمنيوسي” من امرأة حامل في الأحساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 