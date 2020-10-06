فرق طبية تنجح في سحب أول عينة سائل “أمنيوسي” من امرأة حامل في الأحساء

الأحساء – جاسم العبود

نجحت الفرق الطبية المتخصصة في وحدة علم الأجنة والحمل الخطر في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء في إجراء سحب عينة سائل أمنيوسي (السائل المحيط بالجنين) ، من أمرأة حامل.

ويهدف هذا الإجراء إلى إكتشاف العيوب الخلقية كحالة مرض صبغي مثل متلازمة داون أو غيرها من الأمراض الوراثية الأخرى لدى الجنين، في حال وجود تاريخ مرضي، وذلك لإعطاء الأم خطة متابعة لضمان حمل سليم حتى الولادة.