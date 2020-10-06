ضريبة جديدة على العقارات يأمر بها الملك سلمان بن عبدالعزيز والإعفاء من القيمة المضافة

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عمر شويل - جدة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود يفرض ضريبة جديدة على العقارات ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا يوم الخميس الموافق ١٤ صفر ه١٤٤٢ه بإعفاء التوريدات العقارية التي تمت بعد نفاذ الحكم فيها من ضريبة القيمة المضافة بقيمة ١٥٪ وفرض ضريبة التصرفات العقارية بقيمة٥٪ من قيمة التوريد العقاري.
ماهي ضريبة التصرفات العقارية
هي ضريبة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفرض على التوريدات العقارية بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وهي ٥ ٪ من قيمة التوريد العقاري وذلك بعد أتمام التوثيق العقاري، وتحدث الملك سلمان عن تحمل المملكة السعودية ضريبة التصرفات العقارية مالا يزيد عن مليون ريال سعودي من سعر شراء أول منزل وذلك لجميع المواطنين، وستقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل القومي بإدارة ضريبة التصرفات العقارية، وتحصيلها من المواطنين ويصدر وزير المالية ورئيس مجلس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ
دء تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار الملكي،وقد أكد وزير المالية محمد الجدعان عن هذا الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بأعفاء التوريدات العقارية لنقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية يُعد دعمًا المواطنين للتخفيف عنهم وتيسير أمتلاك مساكنهم، كما أنه يساهم في تنمية اقتصاد المملكة.
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