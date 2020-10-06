نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب بنك سامبا شروط الاهلية للحصول على التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب بنك سامبا يبحث عنه الكثير ممن يحتاجون إلى التمويل الشخصي من البنوك السعودية، وذلك يرجع إلى أسباب كثيرة، ولعل من أمها تسديد الديون، ويمكن تقديم نموذج طلب تمويل بنك سامبا اون لاين من أجل الحصول على أنواع التمويل المتوفرة، ولكن ذلك سيكون عقب الحصول على فتح حساب بنك سامبا والذي يعتبر من أهم الشروط للحصول على التمويلات التي يقدمها البنك للعملاء.

تمويل بدون تحويل راتب بنك سامبا

لا يقدم بنك سامبا قروض بدون تحويل الراتب إلا في حالة الحصول على قرض التقسيط الشخصي فقط، فهو متاح لجميع العملاء ولا يتطلب شهادة مصدق عليها من جهة العمل تفيد بالموافقة على تحويل الراتب.

نموذج طلب تمويل سامبا الشخصي

متاح من خلال بنك سامبا فرصة الحصول على التمويل الشخصي، فهو تمويل يصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي، ويمكن سداده على مدة خمس سنوات، وستحصل على الموافقة الفورية في حالة تحقق شروط الأهلية وستحصل أيضًا على تأمين مجاني وتتمثل شروط الأهلية في:

ينبغي أن يكون الدخل لا يقل عن 2500 ريال سعودي.

ينبغي أن يكون المواطن يعمل لدى جهة عمل لمدة لا تقل عن شهر.

ينبغي أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

الدخل الشهري للقطاع الخاص لا يقل عن 3500، والعمر لا يقل عن 21 عام.

ففي حالة تحقق شروط الأهلية، فيمكن الدخول إلى نموذج طلب التمويل الشخصي، وإدخال البيانات المتمثلة في الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وقيمة المبلغ المطلوب الحصول عليه كتمويل شخصي، وجهة العمل التي تعمل معها، والمدينة أيضًا التي تقيم فيها في المملكة.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي سامبا

وللتقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا، فلا بد أن تقوم بتقديم صورة من الهوية الوطنية عندما تزور أحد فروع البنك، بالإضافة إلى خطاب موجهة من جهة العمل للإفادة بتاريخ الانضمام إلى العمل، وأيضًا خطاب تحويل الراتب، ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عبر التواصل مع البنك عبر رقم: 8001242000، أو البريد الإلكتروني: customercare @samba.com.