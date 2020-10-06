نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سامبا اون لاين دخول للأفراد لفتح حساب أو تقديم طلب التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك سامبا اون لاين دخول يوفر العديد من الخدمات المصرفية، ففي وقت سابق كانت الخدمات تتطلب زيارات إلى فروع البنك، لكن حرصًا من البنك على استقطاب المزيد من العملاء، قدم البنك خدمات بنك سامبا أون لاين خدمات الأفراد والتي يمكن من خلال فتح حساب بنك سامبا أو الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك سامبا وبدون كلفة آجل، وغيره من الخدمات المميزة.

بنك سامبا اون لاين دخول

عند الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف بنك سامبا، فإنك تحتاج إلى تسجيل الدخول، سواء إن كنت من الأفراد أو إن كنت من الشركات، وتسجيل الدخول سيكون من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، وإن كنت لا تمتلك حساب للتسجيل فكل ما هو عليك أن تقوم بالنقر على تبويب سجل الآن، وستقوم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى سامبا أون لاين.

ستقوم بإدخال التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بك.

سيقوم البنك بالتحقق من الهوية.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وبعدها قم باستكمال البيانات لخدمات سامبا أون لاين.

وبعدها قم بتأكيد البيانات.

فتح حساب في سامبا أون لاين

ويمكن فتح حساب في سامبا أون لاين من خلال الحصول على نموذج فتح الحساب، ولكن ينبغي أن تختار الحساب الأفضل بالنسبة لك، وعلى الأرجح يختار عدد كبير من العملاء الحساب الجاري لفتحه في بنك سامبا، ولكن بشكل عام للحصول على فرصة فتح حساب ينبغي أن تقوم برفع الأوراق التالية:

ستقوم برفع بطاقة الهوية الوطنية، والتي ينبغي أن تكون سارية.

ستقوم برفع صورة من دفتر العائلة وصورة من السجل المدني.

وعند تقديم الأوراق إلى البنك ستقوم بتقديم شهادة راتب معتمدة من جهة العمل.

وكشف حساب بنكي من البنوك الأخرى التي تتعامل معها، ولكن ذلك في حال تحويل الراتب إليها.

بنك سامبا رقم

وإن كنت تريد التعرف على المزيد من التفاصيل عن خدمات بنك سامبا اون لاين فيمكن التواصل مع الدعم الفني لبنك سامبا من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبنك من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية على رقم: 8001242000 وسيقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالرد عليك في الحال.