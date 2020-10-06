أوصاف الفارس

تماشيا مع التطورات المتسارعة في المملكة العربية السعودية والمنطقة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

هواوي تعيّن عمر عكر نائباً للرئيس الإقليمي ومديراً تنفيذياً لمجموعة ” أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ” الجديدة في الشرق الأوسط

المملكة العربية السعودية، 6 أكتوبر 2020: تماشياً مع التزامها بمواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتعزيز النظم الإيكولوجية لتمكين التحول الرقمي في الشرق الأوسط، أعلنت شركة هواوي عن انضمام عمر عكر إلى فريق إدارة مجموعة ” أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي” في الشرق الأوسط ليشغل منصب نائب الرئيس الإقليمي والمدير التنفيذي.

سيكرس عكر خبرته الواسعة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة للمساهمة في تطوير مجموعة ” أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ” وتنفيذ مبادراتها المتواصلة في الرقمنة وتعزيز تقنيات الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.

وأنشأت هواوي في وقت سابق من هذا العام مجموعة ” أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ” الجديدة في منطقة الشرق الأوسط للتركيز على التقنيات الأكثر انتشاراً من أجل بناء عالم متصل بالكامل. وتعزز هذه المجموعة مكانة هواوي كشريك مفضل للمؤسسات في تنفيذ خطط التحول الرقمي وبالتالي دعم الاقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية، وذلك من خلال تقديم منتجات وحلول تكنولوجية متخصصة تساعد في خفض التكاليف وزيادة كفاءة الشركات عبر حلول البنية التحتية الحديثة. كما تشمل الحلول التي تقدمها المجموعة استراتيجية الحوسبة السحابية المتعددة من الجيل التالي والتي تهدف إلى تعزيز المرونة من خلال أتمتة عمليات تقديم الخدمات. وتقوم هواوي أيضاً بتشكيل فريق من الخبراء الإقليميين لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة، والتي من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات والقطاعات في منطقة الشرق الأوسط.

يتمتع عكر بخبرة تزيد عن 16 عاماً عمل خلالها مع مجموعة واسعة من العملاء في أنحاء المنطقة قبل أن يتقلد منصبه الجديد، والتي تضمنت العمل في مجال خدمات الحوسبة السحابية المتعددة والبنية التحتية الحديثة وحماية البيانات والتطبيقات الحديثة وذكاء الأعمال.

وقال لي شي، رئيس مجموعة ” أعمال هواوي للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ” في الشرق الأوسط تعليقاً على تعيين عكر: “نحن سعداء بانضمام عمر إلى مجموعة ” أعمال هواوي للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ” وسنواصل معه تحسين عملياتها من أجل تمكين شركات الشرق الأوسط لتصبح أكثر مرونة، إلى جانب توفير الجيل التالي من الخدمات الرقمية. وبفضل خبرته الواسعة في المنطقة، سيساهم عمر في تحقيق طموحاتنا مع تمكين شركاء هواوي من تحقيق أهدافهم في التحول الرقمي”