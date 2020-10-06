المرور: رخصة السير التي لا تحمل تاريخ انتهاء يتم تجديدها عبر أبشر ولا حاجة لطباعتها مجددا

بلادي – الرياض :أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه إذا كانت رخصة السير لا تحمل تاريخ انتهاء فلا حاجة لإعادة طباعتها عند تجديدها. وأبانت الإدارة أنه في حال انتهاء تاريخ صلاحية الرخصة يكتفى فقط بتجديدها من خلال منصة أبشر. وينص نظام المرور على أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يفرض على صاحبها غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

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