بلادي – الرياض :قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” 4 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية للطفل، مشدداً على مراقبة صحة الأطفال والمراهقين النفسية، والكشف عن المشكلات التي يمرون بها مبكراً للتعامل معها بشكل أفضل.
ونصح المركز الآباء والأمهات بالتحدث مع الطفل باستمرار، وسؤاله عما إذا كان يمر بمشكلات، كما يجب عليهم أن يؤكدوا للطفل أنهم دائما موجودون إن أراد التحدث معهم.
كما نصح بمراقبة التغيرات في سلوك الطفل كأن يصبح أكثر انعزالاً أو غضباً، وتشجيع الطفل على التحدث معهم، بجانب الاهتمام بسؤال الأشخاص الذين يتعاملون مع الطفل في الخارج مثل المعلمين عن آرائهم في سلوكيات الطفل وملاحظاتهم بشأنه، إضافة إلى حث المحيطين بالطفل في الأسرة بضرورة مراقبته ومتابعة صحته النفسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 نصائح للحفاظ على صحة الطفل النفسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.