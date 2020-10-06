امرأة متوفاة دماغياً تنقذ حياة 5 أشخاص بمجمع الملك عبد الله الطبي في جدة

بلادي – الرياض :تبرع ذوو امرأة سعودية توفيت دماغياً بأعضائها، وذلك في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، ليستفيد منها عدد من المرضى المنتظرين على قائمة التبرع.

وكانت المتوفاة في حالة حرجة جداً، حيث أثبتت الفحوصات الطبية وفاتها دماغياً، وفقاً للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة، وبناءً عليه قام المختصون في المجمع بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء لمقابلة ذوي السيدة، وشرحوا لهم أهمية التبرع بالأعضاء، ومساهمتها في إنقاذ العديد من المرضى.

بدورهم أبدى ذووها الرغبة في التبرع، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي.

وقام فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإجراء عملية نقل 5 أعضاء “القلب والرئة والكليتين والكبد”، والتي كُللت بالنجاح.