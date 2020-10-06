مركز التحكم المروري بالجبيل يعلن إغلاق 5 طرق ويوضح مواعيد إغلاقها

بلادي – الرياض :أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعي إغلاق عدد من الطرق، حيث سيتم إغلاق بعضها بشكل كامل والبعض الآخر بشكل جزئي، موضحاً سبب إغلاقها والموعد المتوقع لفتحها.

وذكر المركز أن طريق رضوي ما بين طريق المدينة وطريق الفتح بحي جلمودة سيغلق بالكامل يوم غد (الأربعاء)، بسبب أعمال تمديد كيابل كهربائية، متوقعاً إعادة فتحه في يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الحالي.

كما أن طريق 6 ما بين طريق 4 وطريق الخميس باتجاه الجنوب بحي الفناتير سيتم إغلاقه بالكامل بعد غد (الخميس)، بسبب أعمال صيانة الطريق، فيما يتوقع إعادة فتحه في يوم الإثنين 19 أكتوبر الجاري.

وأضاف المركز أن طريق الديرة مع طريق 6 بحي جلمودة سيتم إغلاقه جزئيا في السادسة من صباح يوم الجمعة المقبل، بسبب أعمال صيانة الإشارات الضوئية، متوقعاً إعادة فتحه في الساعة الواحدة مساءً.، كما سيتم في نفس هذه المواعيد إغلاق وإعادة فتح طريق 138 مع الطريق السريع واحد.

ونوهت بأن طريق الأنصار ما بين طريق 1 وطريق خالد وبمحلة القدس، سيتم إغلاقه جزئيا في الساعة الثامنة صباح يوم السبت المقبل بسبب أعمال صيانة الطريق، وسيتم إعادة افتتاحه في الساعة 2 مساءً.