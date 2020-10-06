انطلاق حملة “لننقذ حياة” للتبرع بالدم بجمعية الحليلة الخميس القادم

الأحساء – جاسم العبود

تنطلق يوم الخميس القادم الحملة الإنسانية للتبرع بالدم والتي تنظمها جمعية الحليلة الخيرية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحت شعار “لننقذ حياة”، بالتعاون مع “مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي”.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية “عبدالقادر البلادي”، أن حملة التبرع بالدم التي تأخذ من ساحة الجمعية موقعاً لها، ستستمر طيلة ثلاثة أيام (الخميس، الجمعة والسبت) من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.

ودعا مشرف البرامج التنموية “بندر الحداد” الراغبين بالتبرع إلى التسجيل عبر الرابط أو الباركود المرفقين في إعلان الحملة، كما أكد أن حملة التبرع بالدم في ساحة الجمعية ستطبق الإجراءات الاحترازية التي حددتها البروتوكولات الصحية، لضمان سلامة المتبرعين، وجميع العاملين بالحملة.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، للحفاظ على الإمدادات الكافية لإنقاذ المرضى المحتاجين للدم.

رابط التسجيل:

https://forms.gle/YH92qCyxC2SGs6ff6