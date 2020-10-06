الجعفري يدشن انطلاقة مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة غداً بالقرية

الأحساء – جاسم العبود

يدشن سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، انطلاقة مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة التي تشارك فيها عدة جهات حكومية وعامة بهدف توفير مواقع متميزة للمزارعين لتسويق وبيع انتاجهم من التمور (النثر) وذلك بعد عصر يوم غداً الأربعاء بأسواق القرية جوار الجامع.

وتهدف مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة إلى إيجاد منافذ تسويقية متميزة للمزارعين ومنتجي التمور، لتسويق انتاجهم من التمور بالتجزئة للجميع، سواء التجار أو المستهلكين، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمزارعين بالبيع المباشر مع راغبي الشراء من عامة المواطنين والمقيمين.

وبحسب المبادرة تم توزيع المواقع المختارة لهذه الأسواق التي تبدأ حركة البيع فيها من بعد صلاة العصر يوميًا وحتى الثامنة مساء، بين موقع أسواق القرية (جوار الجامع)، سوق المزارعين بالقرب من عين اللويمي وسوق المزارعين بقرية القرين.