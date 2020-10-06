محمد بن سلمان للمجد عنوان

دوت الخليج – منار علي

هو محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولي عهدٍ أمين لبلاده درع متين , ونائب لرئيس مجلس الوزراء لحكم دولة عظيمة يجاوره رجالً أقوياء , ووزير للدفاع عن أرض مقدسة من بين كل البقاع , رئيس لمجلس الشؤون السياسية والأمنية يرسم لنا أحلامًا مستقبلية , ورئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدفع عجلة التطور والنماء بحكمة بتلاء..

هو الحياة الجديدة , والأمل الأكبر , هو أمير الشباب , وطاقة لا تنفذ ..

منذ توليه لعمله أظهر فِكراً مختلفًا ورؤية حكيمة تتطلع لبناء دولة من أقوى دول الشرق الأوسط وذلك باستثمار قدرات شباب هذا الوطن ودماؤهم المتجددة وتسخيرهم طاعةً لله وخدمةً لوطنهم وأنفسهم فذلك الأمير الشاب يرى في نفسه تطلعًا للأفضل ؛ فبدأ يطبقه على نفسه داعيًا فئة الشباب للتغير نحو مستقبل جديد ونحو تحول لا تقليدي , فنرى في بادئ الأمر طرحه لبرنامج التحول الوطني 2020 ومنحه فرصة المشاركة للمستفيدين وذلك لإشراكهم في التطوير وإيجاد الحلول , ولكسر الحاجز بين الحاكم والمحكوم ففيه تواصل فعال مع المسؤولين , وبذلك فإن الأمير محمد بن سلمان نجح في تحقيق هدفه , واكتسب محبة شعبه اجمع لكونه جاء بفكر مختلف وتواضع شهد له به الجميع من الكبار والصغار , فأي أمير ذلك الذي يلتقط الصور مع عامة الشعب , والذي يزور أبطال الحد الجنوبي ويشاركهم يومهم , ذلك الأمير الذي يبتسم بوجه جميع من يلاقيه…نعم هو الأمير محمد بن سلمان .

ذلك الأمير الشاب الذي غيّر وطوّر من قدراتنا … ومكن نساؤنا

فهو نصير للمرأة السعودية , ممكن لها , منذ إقرار السماح بقيادة المرأة توالت القرارات التي تدعم دور المرأة في مجتمعنا السعودي فلا ننسى مقولته ” أنا أدعم المملكة العربية السعودية ونصف المملكة العربية السعودية من النساء لذا أنا أدعم النساء ” ففي عهده نرى إعدادًا قويًا للنساء منذ مرحلة التعليم والتدريب حتى يكّن النساء مستعدات لمواجهة متطلبات سوق العمل , فأصبحت النساء تشارك في كافة المجالات لتشهد المملكة في 2019 تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة كأول سفيرة بتاريخ المملكة , وتعيين ابتسام الشهري كمتحدثة باسم التعليم العام, كما مُنحت النساء العديد من الفرص بمجالات أخرى وذلك لتحقيق طموح كبير بزيادة نسبة مشاركة النساء إلى 30 % في سوق العمل بحلول رؤية 2030 .

أميرنا الشاب والذي شبه همتنا بجبل طويق فمنه نقتبس شعار اليوم الوطني لعام 2019 ” همة حتى القمة ”

ويستمر هذا الشعار لعامنا الحالي “همة حتى القمة 2 ” , في يوم كهذا يجب أن نظهر همتنا كسعوديين وسعوديات وأن نحتفل بمنجزاتنا , ووطنا بصورة تليق به وبنا , بهمتنا العالية وروحنا الحماسية نحتفل باليوم الوطني السعودي 90 ..

90 عامًا من العطاء والتميز 2020 فمعًا بهمتنا نسمو نحو القمة .