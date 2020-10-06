نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها في برنامج حساب المواطن والأشخاص المستفيدين والبيانات التي يجب توافرها للتسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة وفى الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع في المملكة العربية السعودية ولذلك قامت علي إيجاد حل لمشاكل الأشخاص ذات الدخل المحدود والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات للدفعة الجديدة بشأن إعطاء دعم لبعض الأسر التي تحتاج إلى هذا الدعم للمواطنين.
الشروط الواجب توافرها في برنامج حساب المواطن الدفعة الجديدة :
- الإعلان عن راتب الفئة الأولى 8699 ريال سعودي مخصص.
- ولذلك راتب الفئة الثانية للمواطنين يتراوح ما بين 1700 ريال سعودي الي 11999 ريال سعودي مخصص
- أما راتب الفئة الثالثة يتراوح بين 12000 ريال سعودي حتى 15299 ريال سعودي مخصص.
- راتب الفئة الرابعة ما بين 15300 ريال سعودي حتى 20159 ريال سعودي مخصص.
- أما الفئة الخامسة لا تستحق الدعم لأن راتبهم يزيد عن 20160 ريال سعودي مخصص.
البيانات التي يجب توافرها للتسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين :
- يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وإيجاد الكارت الخاص بالعائلة.
- يجب على المتقدم إضافة الدخل الإضافي.
- يجب على المستفيد أن يقوم بتوضيح بعض المعلومات عن الراتب الخاص به، وكذلك العمل الذي يقوم به المستفيد.
- وفي حالة أن الزوجة لها راتب أو دخل أخر يجب عليها كتابته.
- يجب إضافة رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيدين، ويلزم أن يكون ساري المفعول.
- يجب تقديم بطاقة خاصة بالعامل سواء كان العمل خاص او حكومي أو هذا المستفيد بدول عمل على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك أن الأشخاص المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن أن يكونوا مواطنين مقيمين داخل المملكة العربية السعودية، لكي يجب التسجيل ببرنامج حساب المواطن يلزم أن يحملون بطاقة التنقل داخل المملكة العربية السعودية، أيضا يجب أن يحصلوا على الدعم من برنامج حساب المواطن عبر التسجيل في هذا البرنامج.
الأشخاص المستفيدين من برنامج حساب المواطن للدفعة الجديدة :
- يجب أن يكون الأسرة سعودية.
- يجب على تكون الزوجة لشخص سعودي الجنسية، لكي يتم الحصول على الدعم.
- يمكن أن يحصل عليها الشخص السعودي غير المتزوج.
- يجب التسجيل في برنامج حساب المواطن للعائلة السعودية لأم سعودية الجنسية، ولكنها متزوجة من شخص أجنبى.
- يجب على المتقدم الحصول على بطاقة التنقل داخل المملكة العربية السعودية.
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