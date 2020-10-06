“الزكاة والدخل” تُمدّد فترة الاستفادة من مبادرة “الإعفاء من الغرامات المالية” حتى 31 ديسمبر

بلادي – الرياض :أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديدٍ إضافي لفترة الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، لثلاثة أشهر، تنتهي بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل.
وأوضحت أن الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية، وتمكينهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.
وتأتي المبادرة، في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وأفادت الهيئة أن المكلفين الذين لديهم اعتراضات أو دعاوى على قرارات الهيئة، تم تقديمها قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020م ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من المبادرة المُمَدَّدة من تاريخ الأول من شهر أكتوبر حتى 31 من شهر ديسمبر.
واشترطت التزام المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة، أو طلبه تقسيطها خلال فترة المبادرة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المالية التي أوقعت في حق المكلف بسبب مخالفة تهرب ضريبي.
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