بلادي – الرياض :أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعريب أسماء قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2020/2021.
وغرد وزير الرياضة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): “في ظل الدعم المستمر من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة (عام الخط العربي) من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة”.
وأتم وزير الرياضة تغريدته بـ: “أشكر سمو أخي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على جهوده الكبيرة لخدمة الخط العربي باعتباره عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يُعلن تعريب أسماء قمصان لاعبي دوري المحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.