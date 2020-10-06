أمر ملكي بتمديد خدمة مدير الشؤون الصحية بالحرس الوطني

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الثلاثاء)، عن صدور أمر ملكي بتمديد خدمة مدير الشؤون الصحية بالوزارة الدكتور بندر القناوي. وأوضحت أن الأمر الملكي تضمن تمديد خدمة القناوي لمدة 4 سنوات.

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