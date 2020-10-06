جامعة المؤسس توضح أسباب اصطفاف الطلاب والطالبات أمامها في طوابير طويلة

بلادي – الرياض :علّقت جامعة الملك عبدالعزيز – في بيان لها اليوم (الثلاثاء) – على ما تم تناقله من فيديوهات وصور لطوابير طويلة عند بوابات الجامعة بسبب آلية الفرز وتطبيق الاحترازات الوقائية قبل الدخول للجامعة.

وقالت إن الطوابير كانت لطلاب وطالبات يرغبون في أداء الاختبارات النصفية، وإن الصور التُقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني؛ إذ حددت مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطلاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية، من قياس الحرارة، والتأكد من موعد الاختبار، كما أن هناك طالبات حضرن بدون موعد.

وأشارت إلى أنه من صباح غد (الأربعاء) ولتسريع تفويج الطلاب والطالبات، سيتم إلغاء نقاط الفرز على البوابات، والسماح بالدخول لمن لديه اختبار قبل الموعد بساعة وتوزيع الطلاب والطالبات على القاعات ويتم فيها قياس الحرارة وتطبيق باقي الاحترازات، وحثت الجامعة أبناءها الطلاب على التقيد بمواعيد الاختبارات وعدم الحضور في أوقات غير مجدولة.

وأكدت الجامعة أن الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار بسبب ظروف صحية أو غيرها من الأعذار الرسمية ستتم إعادة الاختبار لهم لاحقا.