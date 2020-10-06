استخدام “روبوت” في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالحرمين الشريفين

بلادي – الرياض :أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس الروبوت الذكي الذي يُستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، في الحرمين الشريفين.
ويعمل الروبوت بنظام آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وسيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، سعيا للحد من انتشار وباء كورونا، بالتعقيم الداخلي على 6 مستويات لتحسين قوة وسلامة الجو الصحي البيئي.
ويقوم كذلك بتحليل متطلبات التعقيم بتحديد مساره والمدة المطلوبة كما يحتوي على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي، ويسع 23.8 لتر، ويرش 2 لتر/الساعة، ويقضي على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع في المرة الواحدة.
ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، كما أنه حاصل على شهادات عالمية، ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية.
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