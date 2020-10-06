القبض على مقيم امتهن تزوير الإقامات ورخص القيادة

بلادي – الرياض :تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مقيم باكستاني، بعد قيامه بتزوير الأوراق الرسمية المختلفة.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو، استعرضت من خلاله عددا من الجرائم التي نفذها المقيم الباكستاني، والتي تضمنت تزوير رخص القيادة والشهادات الصحية لمزاولة عمل والإقامات.

وضبط الأمن معملا مُجهزا بثلاث آلات طباعة وجهاز حراري لاستخراج البطاقة وجهاز لاب توب، وضبط كذلك عددا كبيرا من رخص القيادة والإقامة المزورة المُعدة للتسليم.