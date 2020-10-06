بلادي – الرياض :تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مقيم باكستاني، بعد قيامه بتزوير الأوراق الرسمية المختلفة.
ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو، استعرضت من خلاله عددا من الجرائم التي نفذها المقيم الباكستاني، والتي تضمنت تزوير رخص القيادة والشهادات الصحية لمزاولة عمل والإقامات.
وضبط الأمن معملا مُجهزا بثلاث آلات طباعة وجهاز حراري لاستخراج البطاقة وجهاز لاب توب، وضبط كذلك عددا كبيرا من رخص القيادة والإقامة المزورة المُعدة للتسليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مقيم امتهن تزوير الإقامات ورخص القيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.