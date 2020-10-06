نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية لدفعة شهر أكتوبر لعام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك بعد أن يتم الإعلان من قبل الحساب الرسمي لبرنامج دعم حساب المستفيدين، عما إذا كان تم إيداع مبالغ المستفيدين المكتملة طلباتهم في حساباتهم البنكية، على أن ينتهي الإيداع حتى نهاية يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام الحالي 2020، وأعلن أنه يمكن الآن معرفة قيمة الدعم من خلال موقع حساب المواطن الرسمي، وسوف نتعرف معاً على طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية والمستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية ورقم هاتف البرنامج.

كما قد سبق وأعلن برنامج الدعم للمستفيدين قبل فترة أنه قام بإضافة عدداً من الضوابط الجديدة المعمول بها في الفترة الحالية، والتي يعد من بينها تعليق التسجيل في البرنامج لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى لاستحقاق الدفعات، وأيضاً عدم قبول أي طلبات جديدة للحصول على الدعم، وأيضاً من أهم التعديلات التي اتخذها حساب المواطن، أنه يجب تقديم ما يثبت استقلالية المسكن لأي فرد بلغ عمر 18 عاماً، على أن يتم رفع أي من المستندات أو هذه الوثائق.

المستندات والوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صلك ملكية سكن.

تقديم ما يثبت السكن الجامعي، أو المعاهد العسكرية، أو الكليات العسكرية.

هاتف حساب المواطن

كذلك يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن بأكثر من طريقة تم توضيحها من خلال حساب المستفيدين على موقع تويتر للتدوينات المصغرة، من بينها رقم هاتف حساب المواطن الذي يمكن التواصل معه يومياً من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، بالإضافة إلى خدمة صوتك مسموع، وأيضاً من خلال موقع حساب المواطن الرسمي البوابة الإلكترونية، أو عبر الحساب الرسمي على تويتر.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

هذا وأكد البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الدفعة المستحقة من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، بعد كتابة بيانات تسجيل الدخول، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية إلكترونياً، وأوضح أنه يمكن معرفة القيمة التقديرية للدعم المستحق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن من الموقع الرسمي.