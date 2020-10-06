نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستحقات الزكاة والدخل وطريقة الاستعلام و التحقق من صحة شهادة الزكاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستحقات الزكاة والدخل وطريقة الاستعلام، من الخدمات الالكترونية التي تقدمها حكومة المملكة السعودية إلى مواطنيها، وتعتبر من الخدمات الهامة جدًا في المملكة العربية السعودية، حيث تعد الزكاة من أركان الإيمان التي تحرص عليها المملكة العربية السعودية على تأديتها على أكمل وجه والزكاة ذو فائدة عظيمة تعود على الذي يحصل عليها وأيضًا تعود بالخير الوفير على القائم عليها والذي يسعى دومًا إلى تنفيذ أوامر الله ويضمن له الثواب ورضا الله تعالى حيث قامت المملكة العربية السعودية على إنشاء هيئة عامة للزكاة والدخل.

الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

يسمح لمواطن المملكة العربية السعودية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بالاستعلام والخدمات الالكترونية عبر الموقع الرسمي هيئة الزكاة والدخل السعودية.

السعودية. نقوم بإدخال البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل السعودية.

نقوم بإدخال الرقم.

ثم ندخل السنة الهجرية.

آخر خانة نقوم بإدخال رمز التحقق.

نضغط على كلمة إرسال.

سوف تظهر كافة البيانات التي يحتاج إليها المستخدم للاستعلام عن الزكاة أو الضريبة.

التحقق من صحة شهادة الزكاة

تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الالكترونية فكما قدمت خدمة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل تقدم أيضًا خدمة حكومة الكترونية للتأكد من صحة شهادة الزكاة ويتم التأكد من خلال الخطوات الآتية:

يجب أولاً الدخول إلى صفحة الرئيسية للتحقق من صحة ضمان شهادة الزكاة.

نقوم بإدخال الهوية الخاصة بالفرد ورقم الهوية المخصص في الخانة المخصصة بإدخال الهوية.

ندخل بعد ذلك رمز التحقق المرئي.

نقوم بالضغط على كلمة البحث أو serch.

سوف تظهر على الفور مدى صلاحية شهادة الزكاة وهل هي صحيحة أو غير صحيحة.

مصلحة الزكاة والدخل

إن مصلحة الزكاة والدخل هي عبارة عن هيئة حكومية قامت بإنشائها المملكة العربية السعودية من أجل تحصيل وجمع الضرائب والزكاة من المؤسسات التي تم فرض عليها ذلك، وتتولى وزارة العمل والتنمية بالقيام بتوزيع تلك الزكاة والضرائب على الذين يستحقون تلك الأموال، كما تنظم تلك الهيئة الهيئة العامة للزكاة والدخل الزكاة وتوزعها بشكل منتظم وتيسر على المواطنين طريقة الاستفادة من الزكاة.