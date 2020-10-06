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عمر شويل - جدة توقّعت تقارير صحفية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية، موعد صرف المساعدات المقطوعة في حسابات المستفيدين 1442، فيما خرجت تصريحات من مسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تؤكد أن الموعد لم يجرِ تحديده بعد، لكن الوزارة تدرس الطلبات المُقدّمة إليها، وربما تعلن الموعد النهائي رسميًّا في الوقت القريب، كما أكد المسؤولون في الوقت نفسه أنه لم يجرِ إلغاء هذا الدعم الذي تعتمد عليه كثير من الأسر البسيطة وذات الدخل المنخفض والمتوسط في البلاد.

وأفاد عدد من المستفيدين من هذا الضمان الاجتماعي، بأنه قد وصلهم بالفعل رسالة تؤكد أحقيتهم في الصرف، فيما ينتظر الكثير هذه الرسالة التي أكدت الوزارة أنها ستصل إلى الجميع خلال الأيام المقبلة، دون أن تحدد موعدًا بعينه، ليصل الدعم إلى جميع المستحقين المسجلين، وهي مبالغ تستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا في المملكة، والنساء المطلقات، والأرامل، والأيتام، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار والمعيشة الاقتصادية الصعبة.

توقع صرف المساعدات المقطوعة في حسابات المستفيدين 1442

وفي سياق الحديث عن توقع صرف المساعدات المقطوعة في حسابات المستفيدين 1442، ننشر من خلال موقعنا، كيفية الاستعلام عن موعد صرف هذا الضمان من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية التنمية عبر الإنترنت.

نقوم باختيار خدمات إلكترونية.

نضغط على على خيار “الاستعلام عن المساعدات”.

ندخل رقم السجل المدني.

نكتب رمز التحقق.

النقر على عرض.

أخيرًا، ظهور الموعد والتفاصيل.

شروط صرف مساعدات الضمان في السعودية

ويخضع صرف هذه المساعدات التي تدفعها المملكة للفئات الأكثر احتياجًا، إلى عددٍ من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل شخص، تقدم إليها من خلال رابط وزارة الموارد البشرية، التي تشرف على هذا الدعم، وتقوم بفحص الطلبات المقدمة، من أجل إيصال هذه الأموال لمن يستحقها بالفعل، خصوصًا الأرامل والمطلقات والأيتام، وذوي الدخل المنخفض، ومن أبرز الشروط المطلوبة: