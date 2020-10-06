نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وكيفية الدخول على تطبيقات مايكروسوفت أوفيس التعليمية للطلاب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس: يؤديان مهمة واحدة في العملية التعليمية عن بعد بالسعودية، وذلك في منصة واحدة تعليمية، حيث أضافة وزارة التعليم السعودية تطبيقات وبرامج مايكروسوفت أوفيس، وهي تطبيقات تعليمية كتابية، وتطبيقات جداول بيانات، حيث أن برامج أوفيس هذه تساعد الطلاب في التعليم الرقمي الحالي بالمملكة العربية السعودية، وبعد التحديثات الجديدة بمنصة مدرستي تم إضافة هذه البرامج على المنصة، بحيث يقوم الدخول إليها كلاً من منسوبي التعليم عبر المنصة، وسنشرح طريقة الدخول إلى هذه التطبيقات بطريقة سهلة عبر منصة مدرستي، وذلك للمدارس الحكومية والمدارس الأهلية والعالمية.

منصة مدرستي وطريقة الدخول إلى تطبيقات مايكروسوفت أوفيس

منصة مدرستي أصبحت سهلة التعامل مع طلاب المملكة بعد التعود على استخدام المنصة ويستطيعون الدخول لأي تحديث جديد بالمنصة، ولأن برامج أوفيس تم إضافتها حديثاً سنقوم بشرح طريقة الدخول على تطبيقات أوفيس على المنصة بخطوات سريعة:

أولاً: طريقة الدخول على تطبيقات أوفيس من المدارس الحكومية من على منصة مدرستي:

قم بالدخول على حسابك من خلال منصة مدرستي، أو الموقع الرسمي للمنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ستجد أيقونة أعلى المنصة مكتوب عليها مايكروسوفت أوفيس، اضغط عليها واستفاد بخدمات وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

ثانياً: كيفية الدخول على تطبيقات مايكروسوفت أوفيس من المدارس الأهلية، والمدارس الحكومية:

أولاً: يتأكد المستخدم أنه لديه حساب على نظام نور. قم بالتوجه إلى الأيقونة الخاصة (العودة إلى المدارس back to shool) في منصة مدرستي. قم بالتسجيل من خلال أيقونة تسجيل جديد، وذلك للحصول على معلومات حسابك في مايكروسوفت أوفيس 365. قم بالدخول إلى موقع مايكروسوفت أوفيس، وقم بالاستفادة تطبيقات وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

منصة مدرستي وماهي برامج مايكروسوفت أوفيس

منصة مدرستي هي مدرسة الكترونية، ولذلك تم إضافة برامج الأوفيس بها لتكتمل الاستفادة من المنصة، وبرامج الأوفيس هي برنامج الوورد word وهو برنامج كتابة، وبرنامج باور بوينت وهو برنامج يقدم عرض أي محتوى تم إنشاءه، وبرنامج درايف drive وهو برنامج يتيح لك حفظ أي ملف رقمي، لأنه يمنحك مساحة 1 تيرا على حسابك، وبرنامج نوت note وهو برنامج ملاحظات مثل النوتز بوك، يمكن من خلاله حفظ ملاحظاتك ومذكراتك، وبرنامج إكسيل وهو برنامج يعمل على صناعة جداول البيانات وهو برنامج مفيد جداً، وغير هذه البرامج الكثير، وتعمل وزارة التعليم السعودية على تطوير التعليم عن بعد في كل لحظة، لتسهيل عملية التعليم الرقمي على الطلاب.