نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رابط الاستعلام والسداد لفاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يبحث عن كيفيه تسديد فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر 2020وذلك عن طريق شركه الكهرباء السعودية حيث أعلنت عن بدء سداد قيمة الفواتير لجميع المنتشات في المملكة العربية السعودية سواء كانت تخص القطاع الخاص أو تخص القطاع العام وأيضا تشمل جميع الفئات المتواجدة في المملكة العربية السعودية بعد أن أصدرت الشركة الفواتير الخاصة بشهر سبتمبر 2020 ثم البدء في طرح تسديد فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر 2020 إلكترونيا وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.

كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر 2020

قد أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية قرار بتخفيض نسبة من قيمه فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر وأكتوبر قد تصل هذه النسبة إلى 30 في المئة وذلك طبقا للقرار الملكي من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز قد تصل نسبه التخفيض إلى 50 في المئة إلى جانب بعض الفواتير الأخري حيث يوجد بعض المواطنين المتعثرين في سداد فواتير الكهرباء فقد تم تأجيل السداد حتى شهر يناير 2021 وتوجد مده لفترة سدادها أو يتم إسقاطها وفقا لطلب المتعثر.

برقم المشترك يمكنك سداد فاتورة الكهرباء

متاح الآن لأي مواطن سعودي طريق سداد قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به عبر الخطوات الأتية:-

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.

قم بالتسجيل برقم المشترك والعداد.

قم بالنقر على جمله عرض الفواتير سوف تظهر لك تفاصيل فاتورتك.

عبر تطبيق الكهرباء الموجود على الهواتف الذكية أو المحمولة يمكنك أيضا تسديد فواتير الكهرباء أو عن طريق الخصم من رصيدك البنكي أو الدفع من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية.

كيفية تقديم الشكاوى والتظلمات الخاصة بفاتورة الكهرباء

متاح لكل مواطن سعودي متضرر بتقديم أي شكاوى أو تظلمات خاصة بفاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2020 عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركه الكهرباء ثم يقوم بالدخول على قسم نحن نسمعك كما هو ظاهر أمامكم بالصورة اسفل المقال حيث أفادت الشركة إن للمواطن حرية الرضا عن هذه الخدمة المعروضة له أو تسجيل أي ملحوظة على هذه الخدمات التي تعرضها لك شركة الكهرباء السعودية فعليك بسرعة تقديم بلاغ عن طريق احدي الوسائل الأتية :-

الموقع الإلكتروني.

تطبيق الكهرباء.

حساب العناية بالمشتركين على توتير.

يمكنك الاتصال بمركز خدمة المشترك على الرقم 0920001100.