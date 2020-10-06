صناعة المحتوى الإعلامي في هيئة صحفي الأحساء غدا

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دوت الخليج – منار علي
تنظم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، ممثلة في بيت شاب الأحساء الإعلامي”، عن بعد مساء غدا الأربعاء الـ 7 أكتوبر 2020م، حلقة نقاش بعنوان: “صناعة المحتوى الإعلامي”، في تمام الساعة السابعة والنصف، ولمدة 180 دقيقة، ويتحدث فيها المدرب المعتمد في مركز الحوار الوطني، المهتم في صناعة المحتوى، المحاضر الأستاذ محمد بن سعيد المالكي، ويديرها عضو بيت شاب الأحساء الزميل يعقوب بن عبدالله الحمد.
وأشار الحمد، إلى أن المحاضرة في الحلقة، سيتناول 3 محاور رئيسية، وهي: مقدمة عن صناعة المحتوى، وخطوات في صناعة المحتوى، وآلية نشر المحتوى.
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