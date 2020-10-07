نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم موقع وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين السعوديين العديد من الخدمات الإلكترونية من أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن انتهاء الاقامة من خلال رقم الإقامة، حيث أنه من الأمور الهامة التي يريد المقيم التأكد منها، لأن الاقامة في المملكة هي الصك الذي يمنحه وجود شرعي، وبالتالي يستطيع ممارسة الروتين اليومي بطريقة طبيعية، منها ممارسة العمل وإنجاز العمل، وعن طريق مقالنا هذا سوف نتعرف على الطريقة التي تمكنك التعرف على تاريخ انتهائها وما هي إجراءات التجديد.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامه

يستطيع الوافدين معرفة تاريخ انتهاء الاقامة من خلال رقم الإقامة الخاص به بأي وقت من الأوقات، وبأي مكان في داخل المملكة العربية السعودية، وكل ما يحتاج له هو حساب على المنصة الإلكترونية أبشر ويتبع هذه الخطوات: