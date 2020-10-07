نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة الجديدة حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب ملايين من مواطني المملكة العربية السعودية، لموعد الدفعة الجديدة الخاصة بحساب المواطن في خلال الأيام المقبلة، حيث يُمنح حساب المواطن إلى كافة المواطنين السعوديين شهرياً، وفقاً لعدد من الضوابط لصرف الدعم لمستحقيه، وبإمكان المواطن أن يحصل على برنامج الدعم، الذي خصصته الحكومة السعودية له على هيئة راتب شهري، وذلك لزيادة دخل المواطنين شهرياً، والعمل على زيادة مستواه المعيشي، نقدم لك كل ما تريد معرفتة عن الدفعة الجديدة حساب المواطن.

الدفعة الجديدة حساب المواطن

حساب المواطن هو عبارة عن برنامج خصصته حكومة المملكة لدعم المواطنين، ويُمنح على هيئة راتب إضافي كل شهر للمواطنين بالسعودية، وذلك بهدف الرفع من المستوى المعيشي والاجتماعي لهم، ومن أجل رفع حجم القدرة الشرائية للسعوديين.

ويساعد هذا البرنامج محدودي الدخل من مواطني المملكة على التحسين من المستوى الاجتماعي لديهم، بجانب أنه يحد من تفشي الفقر، لتصح جميع الفئات في المجتمع السعودي قادرة على أن تحيا حياة كريمة ومستوى معيشي جيد.

موعد الدفعة 35

من المتوقع صرف الدفعة الجديدة من برنامج الدعم في يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر المقبل، وكما نعلم أن يوم 10 من كل شهر هو الموعد المخصص لصرف دفعة برنامج الدعم، ويمكن صرف الدفعة الجديدة بواسطة كارت البنك، الذي يحصل عليه المستحقين من البرنامج، أو يمكن الحصول عليه من خلال إرسال المبلغ على رقم الحساب البنكي المخصص للمستحقين، إلا أنه يتم تغيير الموعد في بعض الأحوال وهي كالتالي:

إن كان يوم الإيداع موافق ليوم الجمعة، حينها يصبح الموعد هو يوم الخميس الذي يسبقه.

إن كان موعد الإيداع موافق ليوم السبت، حينها يتم تأجيل هذا الموعد ليوم الأحد الذي يليه.

إن كان يوم الإيداع موافقاً ليوم أجازة عيد أو عطلة رسمية، حينها يتم تقديم الموعد أو تأجيله وفقاً لعدد أيام الأجازة.

كيفية الاستعلام عن موعد الدفعة الجديدة حساب المواطن

هناك عدد من الخطوات الممكن تنفيذها، من قبل المستفيدين من برنامج الدعم السعودي، من أجل الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة، حيث أن الاستعلام يتم كالتالي: