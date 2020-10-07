نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات القرض الشخصي للمقيمين والسعودين في مصرف الإنماء 1442 ورابط التقديم علي القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية دورا هاما في تمويل الأشخاص بمبالغ تمويلية تلائم المعيشة داخل المملكة وبصفة خاصه مصرف الإنماء يعتبر مصرف الإنماء احد اهم شركات التمويل في القطاع المصرفي داخل المملكة العربية السعودية الخاضعة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتكون المصرف من ثلاثة اعمده رئيسية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مؤهلين للعمل المصرفي ويقوم المصرف بتحقيق أهداف عملائه كما يسعى في تقديم منتجات وخدمات تلائم وتتطابق مع شريعة الدين الإسلامي.

أنواع التمويل داخل مصرف الإنماء

هناك أنواع متعددة من التمويل الذي يقدمه المصرف بالنسبة للأشخاص.

التمويل الشخصي وهي مبالغ يقدمها المصرف للأفراد تحت ضمانات صغيرة وان هذا التمويل يصب في مصلحة العميل. جدولة التعليم علي أقساط محددة في موعدها وذو قيمة ثابتة وبفوائد بسيطة. خدمات مصرف الإنماء بمشاركة صندوق التنمية العقارية تحت إشراف وزارة الإسكان. التمويل الإضافي الذي يعتمد اعتماد كلي علي الحلول المالية التي تخضع تحت راية الشريعة الإسلامية.

التسهيلات المادية التي يقدمها المصرف للشركات

يسعى مصرف الإنماء دائما في التواجد والانتشار في كل ركن من أركان المملكة العربية السعودية لذلك يقوم بالمساهمة والتشجيع للشركات ببث روح التعاون، ويمد يديه لكل الشركات الكبيرة والصغيرة الحكومية منها والخاصة كما يمد هذه الشركات بالتمويلات وبمبالغ مالية تتناسب مع رؤية كل شركة من الشركات التي تتعامل مع المصرف، وتواجه الكثير من الصعوبات في عصرنا الحديث داخليا كان أو خارجيا كل هذا تحت ضوابط الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والإجارة والإجارة عن طريق المرابحة وبيع الأجل.

الخدمات الذاتية التي يقدمها المصرف للأفراد

تطبيق الإنماء للأجهزة الحديثة والمتطورة.

سداد الفواتير التي تقدمها الحكومة ذات الصلة بالكهرباء الخ.

قسم التبرعات الخيرية.

هاتف الإنماء وإنترنت الإنماء.

تحديث البيانات الشخصية عبر الإنترنت.

سداد أقساط الشركات في الحال.

تسهيل عمليات السحب والإيداع.

القرض الشخصي في مصرف الإنماء

الموافقة خلال دقائق معدوده. حرية اختيار الأسهم المجازة من الهيئة الشرعية تمويل يصل إلي 2 مليون ريال. فترة طويله تصل حتى خمس سنوات. القرض بدون كفيل. متوفر للسعوديين والمقيمين. الرسوم الإدارية تعادل 1% من مبلغ التمويل بحد اقصي 5,000 ريال.

رابط التقديم للقرض الشخصي من مصرف الإنماء

و الجدير بالذكر انه يتم تقديم تسهيلات كبيره للعملاء في تقديم طلب القرض ومن بين هذه التسهيلات وفر المصرف خدمة تقديم طلب قرض شخصي للمقيمين والسعوديين عبر الموقع الرسمي للمصرف.